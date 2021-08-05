Булыкин: «Ростов» Сёмина увидим после зимних сборов»

Экс-футболист «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о приходе Юрия Сёмина на пост главного тренера «Ростова». Стороны подписали контракт на два года.

«Ростов» Сёмина увидим после зимних сборов, когда у него будет время подготовить команду. По результату в конце сезона будут смотреть, что дальше», - передает слова Булыкина «Рейтинг Букмекеров».

У руля «Ростова» 74-летний наставник сменил Валерия Карпина, перешедшего на работу в национальную сборную России.

Команда занимает предпоследнее место в Премьер-лиге после двух стартовых туров. «Жёлто-синие» потерпели поражения от «Динамо» (0:2) и «Зенита» (2:4). Следующий матч «Ростов» проведет на выезде против «Химок» 8 августа.