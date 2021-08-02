Геркус: «Теперь внимание Карпина будет сосредоточено только на сборной»

Буквально полчаса назад Валерий Карпин объявил о своем уходе из «Ростова». По его словам, он в определенный момент осознал, что не сможет продуктивно работать на двух должностях – в клубе, и в национальной команде России.

Уход наставника прокомментировал бывший президент «Локомотива» Илья Геркус. Он назвал решение Валерия Георгиевича неожиданным, а также подметил, что ростовчане действительно неудачно начали текущий сезон. «Хочется верить, что смена тренера пойдет на пользу и «Ростову», и сборной России, потому что теперь внимание Карпина будет сосредоточено только на ней», - приводит слова Геркуса Sport24.

В клубе из Ростова-на-Дону Карпин провел четыре года, а его действующий контракт был рассчитан до лета 2025 года.