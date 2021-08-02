«Ростов» на своем официальном сайте опубликовал обращение Валерия Карпина. В нем сообщается, что российский специалист покидает пост главного тренера и сфокусируется на работе в национальной команде Росссии.

По словам Карпина, решение было принято в течении последней недели, когда он понял, что не сможет совмещать работу в клубе вместе с работой в сборной. «Если не оправдал чьих-то ожиданий – простите. Мы старались. Делали все, как умеем, и все, что в наших силах», - цитирует слова тренера пресс-служба «Ростова».

Напомним, что после провального для российской сборной Евро-2020 Карпин заменил на посту наставника Станислава Черчесова. Первый матч под руководством Валерия Георгиевича россияне проведут уже в сентябре в рамках отбора на чемпионат мира.