​Сёмин ответил на вопрос о задачах «Ростова» на сезон

Юрий Сёмин сменил Валерия Карпина на должности главного тренера «Ростова». Опытнейший специалист ответил на вопрос «Спорт-Экспресса» о задачах команды на текущий сезон.

«Задачи нужно ставить всегда - и себе, и игрокам. Одна из них - футболисты должны расти, становиться лучше. Команда у «Ростова» очень молодая. А чтобы развиваться, игроки должны занимать как можно более высокие места - одно взаимосвязано с другим», - высказался 74-летний специалист, чьи слова в своём телеграм-канале приводит журналист Игорь Рабинер.

Напомним, что Юрий Сёмин заключил с «Ростовом» трудовое соглашение сроком на два ближайших сезона. Тренер находился без работы более года – в последний день мая 2020 года истёк срок его контакта с «Локомотивом», который он трижды приводил к золотым медалям чемпионата России.

После двух туров Премьер-лиги ростовчане не имеют набранных очков в активе, проиграв сначала «Динамо» (0:2), а затем и «Зениту» (2:4).

Ближайший матч «Ростов» проведёт 8 августа против «Химок» на поле соперника.