Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 112 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

​Сёмин ответил на вопрос о задачах «Ростова» на сезон

04 Августа 2021 • 18:06 Комментировать
Химки
...
Ростов
08.08 17:30
1000 рублей бесплатная ставка

Юрий Сёмин сменил Валерия Карпина на должности главного тренера «Ростова». Опытнейший специалист ответил на вопрос «Спорт-Экспресса» о задачах команды на текущий сезон.

«Задачи нужно ставить всегда - и себе, и игрокам. Одна из них - футболисты должны расти, становиться лучше. Команда у «Ростова» очень молодая. А чтобы развиваться, игроки должны занимать как можно более высокие места - одно взаимосвязано с другим», - высказался 74-летний специалист, чьи слова в своём телеграм-канале приводит журналист Игорь Рабинер.

Напомним, что Юрий Сёмин заключил с «Ростовом» трудовое соглашение сроком на два ближайших сезона. Тренер находился без работы более года – в последний день мая 2020 года истёк срок его контакта с «Локомотивом», который он трижды приводил к золотым медалям чемпионата России.

После двух туров Премьер-лиги ростовчане не имеют набранных очков в активе, проиграв сначала «Динамо» (0:2), а затем и «Зениту» (2:4).

Ближайший матч «Ростов» проведёт 8 августа против «Химок» на поле соперника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Юрий Сёмин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
18:43 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» поддержал идею переноса шестого тура РПЛ
18:15 · Россия. Премьер-лига
Матчи шестого тура РПЛ, вероятно, перенесут на 25 августа
18:06 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин ответил на вопрос о задачах «Ростова» на сезон
18:01 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о возможных перестановках в составе перед следующим матчем
17:44 · Россия. Премьер-лига
​«Зениту» предлагали Хамеса Родригеса слухи
17:03 · Кубок России
«Енисей» выбил «Акрон» из Кубка России
16:59 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ получила запрос о переносе 6-го тура чемпионата
16:39 · Россия. Премьер-лига
​Влашич по-прежнему далёк от перехода в «Милан» слухи
16:22 · Россия. Премьер-лига
​Названа потенциальная зарплата Макарова в «Динамо»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Сёмин в присутствии Карпина был представлен игрокам «Ростова» 6
15:55 · Россия. Премьер-лига
Отец Романа Ерёменко исключил возвращение сына в «Ростов»
15:42 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» рассматривал одну лишь кандидатуру Сёмина на пост главного тренера
15:24 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» показал видео с первой тренировки Крыховяка видео
15:03 · Россия. Премьер-лига
​Семак оценил переход Крыховяка в «Краснодар»
15:03 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» обратился к Валерию Карпину после ухода тренера из клуба 1
Все новости
Рекомендуем
 