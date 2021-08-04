Журавель поделился мнением о назначении Сёмина в «Ростов»

Комментатор Тимур Журавель в своем телеграм-канале высказался по поводу назначения на тренерский мостик «Ростова» Юрия Сёмина.

«Не могу воспринимать решение о назначении Юрия Сёмина иначе как шаг отчаяния клуба», - написал комментатор.

По мнению Журавеля, теперь «Ростов» не сможет строить долгосрочный планы, а лишь пытаться предпринять что-то здесь и сейчас. Журавель считает, что теперь клубу будет сложно следовать собственному вектору воспитания и продажи молодых футболистов.

Юрий Сёмин сменил на посту коуча «Ростова» Валерия Карпина, решившего полностью посвятить себя работе в национальной команде России.