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Россия. Премьер-лига

Сёмин: «Если бы я знал Черевченко наизусть, мне было бы легче»

08 Августа 2021 • 17:25 Комментировать
Химки
1:1
Ростов
окончен
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Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие ваши ощущения и эмоции? Соскучились ли по работе?

- Эмоции как будто в первый раз, эмоции - определенное волнение, но положительные эмоции.

- Вы рассказали, что были в Марбелье, когда пришло предложение «Ростова». Вы сразу собрались и приехали сюда. Настолько хотелось вернуться к работе?

- Во-первых, руководители четко и ясно приглашали, хотели, поэтому я быстро принял приглашение.

- Наверняка перед вами и командой поставили задачу. Если можно, озвучьте ее.

- Задача - всегда в первой ближайшей игре брать очки.

- А на сезон?

- Тогда и сезон будет хороший.

- У вас, получается, сегодня матч учителя против ученика. Вы прекрасно знаете Игоря Геннадьевича. Это скорее вас на руку, или он тоже может…

- Игорь Геннадьевич, его сложно познать досконально, потому что он сегодня один из лучших тренеров в лиге, на мой взгляд, он сделал колоссальную работу в «Химках». Если бы я знал его наизусть, мне было бы легче, а сейчас мне тяжело.

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Ростов Юрий Сёмин
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окончен Химки 1:1 Ростов
Идет 39 минута Динамо Москва 0:1 ЦСКА Москва 2.75 3.15 2.9
Идет 39 минута Рубин 0:1 Ахмат 2.35 3.25 3.15
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