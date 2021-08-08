Сёмин: «Если бы я знал Черевченко наизусть, мне было бы легче»

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие ваши ощущения и эмоции? Соскучились ли по работе?

- Эмоции как будто в первый раз, эмоции - определенное волнение, но положительные эмоции.

- Вы рассказали, что были в Марбелье, когда пришло предложение «Ростова». Вы сразу собрались и приехали сюда. Настолько хотелось вернуться к работе?

- Во-первых, руководители четко и ясно приглашали, хотели, поэтому я быстро принял приглашение.

- Наверняка перед вами и командой поставили задачу. Если можно, озвучьте ее.

- Задача - всегда в первой ближайшей игре брать очки.

- А на сезон?

- Тогда и сезон будет хороший.

- У вас, получается, сегодня матч учителя против ученика. Вы прекрасно знаете Игоря Геннадьевича. Это скорее вас на руку, или он тоже может…

- Игорь Геннадьевич, его сложно познать досконально, потому что он сегодня один из лучших тренеров в лиге, на мой взгляд, он сделал колоссальную работу в «Химках». Если бы я знал его наизусть, мне было бы легче, а сейчас мне тяжело.