Сёмин: «Если бы я знал Черевченко наизусть, мне было бы легче»

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».
- Какие ваши ощущения и эмоции? Соскучились ли по работе?
- Эмоции как будто в первый раз, эмоции - определенное волнение, но положительные эмоции.
- Вы рассказали, что были в Марбелье, когда пришло предложение «Ростова». Вы сразу собрались и приехали сюда. Настолько хотелось вернуться к работе?
- Во-первых, руководители четко и ясно приглашали, хотели, поэтому я быстро принял приглашение.
- Наверняка перед вами и командой поставили задачу. Если можно, озвучьте ее.
- Задача - всегда в первой ближайшей игре брать очки.
- А на сезон?
- Тогда и сезон будет хороший.
- У вас, получается, сегодня матч учителя против ученика. Вы прекрасно знаете Игоря Геннадьевича. Это скорее вас на руку, или он тоже может…
- Игорь Геннадьевич, его сложно познать досконально, потому что он сегодня один из лучших тренеров в лиге, на мой взгляд, он сделал колоссальную работу в «Химках». Если бы я знал его наизусть, мне было бы легче, а сейчас мне тяжело.