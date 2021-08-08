Юрий Сёмин получил жёлтую карточку во время матча против «Химок»

Новоиспеченный наставник «Ростова» Юрий Сёмин, проводящий первый матч во главе клуба, на 36-й минуте поединка своей команды против подмосковных «Химок» получил от главного арбитра встречи Павла Шадыханова желтую карточку. Тренер протестовал против предупреждения, выданного Душану Стоиновичу.

На данный момент матч близится к перерыву. Счет на табло 1:0 в пользу команды Юрия Сёмина. Голом за ростовчан отметился на 13-й минуте Николай Комличенко. За текстовой трансляцией поединка вы можете наблюдать на страницах портала Liveresult.