​Смородская предрекает «Локомотиву» позор в еврокубках

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17 Июля 2021, 23:45,
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Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», в интервью для «Спорт-Экспресса» высказалась об игре команды в матче за Суперкубок страны. «Железнодорожники», как известно, проиграли «Зениту», причём крупно – 0:3.
Игру «Локомотива» в этом поединке Смородская назвала «печальным зрелищем».
«Состояние «Локомотива» - ужасное. С такой игрой лучше не лезть в еврокубки, там будет позор в первой же игре», - поделилась своим неутешительным прогнозом Смородская.
Смородская высказалась о «непонятном» составе команды и выразила недоумение по поводу того, чем «Локомотив» занимался во время летних учебно-тренировочных сборов.
По мнению Смородской, нынешние руководители постепенно разрушают «Локомотив». Главным виновником Ольга считает Александра Плутника, который возглавляет совет директоров «железнодорожников».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Ольга Смородская