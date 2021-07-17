​Смородская предрекает «Локомотиву» позор в еврокубках

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», в интервью для «Спорт-Экспресса» высказалась об игре команды в матче за Суперкубок страны. «Железнодорожники», как известно, проиграли «Зениту», причём крупно – 0:3.

Игру «Локомотива» в этом поединке Смородская назвала «печальным зрелищем».

«Состояние «Локомотива» - ужасное. С такой игрой лучше не лезть в еврокубки, там будет позор в первой же игре», - поделилась своим неутешительным прогнозом Смородская.

Смородская высказалась о «непонятном» составе команды и выразила недоумение по поводу того, чем «Локомотив» занимался во время летних учебно-тренировочных сборов.

По мнению Смородской, нынешние руководители постепенно разрушают «Локомотив». Главным виновником Ольга считает Александра Плутника, который возглавляет совет директоров «железнодорожников».