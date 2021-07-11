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«Зенит» обыграл «Карлсруэ», у Азмуна дубль

11 Июля 2021, 19:33,

«Зенит» провёл контрольный матч с немецким «Карлсруэ» на домашнем стадионе представителя второй Бундеслиги. Команда Сергея Семака отпраздновала победу со счётом 3:1. В первом тайме дубль в свой актив записал Сердар Азмун, а точку поставил Даниил Кузнецов.

В субботу «Зениту» предстоит сыграть против «Локомотива» в матче за российский Суперкубок.

Протокол игры  
Карлсруэ 1:3 Зенит
    13' Азмун Сердар (0:1)
    39' Азмун Сердар (0:2)
(1:2) Гондорф Жером 52'    
    80' Кузнецов Даниил (1:3)
Герсбек Мариус Хайзе Филип Кобальд Кристоф Юнг Себастьян Бормут Робин Гондорф Жером Чой Кён-Рок Куэто Лукас Ванитцек Марвин Батмаз Малик Хофманн Филипп
Запасные: Котер Доминик Рабольд Яннис Вайс Андре Шлойзенер Фабиан Кауфманн Фабио
Кержаков Михаил Дуглас Сантос Ракицкий Ярослав Чистяков Дмитрий Дриусси Себастьян Кузяев Далер Мостовой Андрей Вендел Маркус Сутормин Алексей Азмун Сердар Малком Филипе
Запасные: Ерохин Александр Одоевский Даниил Оздоев Магомед Скроботов Илья Кузнецов Даниил Дзюба Артём Бязров Давид Кравцов Кирилл Круговой Данил Шамкин Даниил Караваев Вячеслав
11 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сердар Азмун, Карлсруэ
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