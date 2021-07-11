«Зенит» обыграл «Карлсруэ», у Азмуна дубль

«Зенит» провёл контрольный матч с немецким «Карлсруэ» на домашнем стадионе представителя второй Бундеслиги. Команда Сергея Семака отпраздновала победу со счётом 3:1. В первом тайме дубль в свой актив записал Сердар Азмун, а точку поставил Даниил Кузнецов.

В субботу «Зениту» предстоит сыграть против «Локомотива» в матче за российский Суперкубок.