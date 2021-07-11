«Зенит» обыграл «Карлсруэ», у Азмуна дубль

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11 Июля 2021, 19:33,
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«Зенит» провёл контрольный матч с немецким «Карлсруэ» на домашнем стадионе представителя второй Бундеслиги. Команда Сергея Семака отпраздновала победу со счётом 3:1. В первом тайме дубль в свой актив записал Сердар Азмун, а точку поставил Даниил Кузнецов.
В субботу «Зениту» предстоит сыграть против «Локомотива» в матче за российский Суперкубок.
Протокол игры
|13' Азмун Сердар (0:1)
|39' Азмун Сердар (0:2)
|(1:2) Гондорф Жером 52'
|80' Кузнецов Даниил (1:3)
Герсбек Мариус • Хайзе Филип • Кобальд Кристоф • Юнг Себастьян • Бормут Робин • Гондорф Жером • Чой Кён-Рок • Куэто Лукас • Ванитцек Марвин • Батмаз Малик • Хофманн Филипп
Запасные: Котер Доминик • Рабольд Яннис • Вайс Андре • Шлойзенер Фабиан • Кауфманн Фабио
Кержаков Михаил • Дуглас Сантос • Ракицкий Ярослав • Чистяков Дмитрий • Дриусси Себастьян • Кузяев Далер • Мостовой Андрей • Вендел Маркус • Сутормин Алексей • Азмун Сердар • Малком Филипе
Запасные: Ерохин Александр • Одоевский Даниил • Оздоев Магомед • Скроботов Илья • Кузнецов Даниил • Дзюба Артём • Бязров Давид • Кравцов Кирилл • Круговой Данил • Шамкин Даниил • Караваев Вячеслав
11 июля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Зенит, Сердар Азмун, Карлсруэ