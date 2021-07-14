Семак: «Ничего не меняется — «Локомотив» является нашим основным соперником»

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о предстоящем матче за Суперкубок России и о «Локомотиве», против которого уже традиционно «сине-бело-голубые» будут играть на трофей.

Тренер чемпионов России акцентировал внимание на том, что с мая состав обеих команд не очень изменился, отдельно отметим уход Ведрана Чорлуки из «Локомотива».

Что касается важности ближайшего матча, Семак заявил, что победа в нем не так важна, как в чемпионате России, но поражение может быть горьким.

- Три года подряд играем с «Локо» в Суперкубке. Ничего не меняется — «Локомотив» и в чемпионате, и в Суперкубке является нашим основным соперником, - заключил наставник в интервью официальному сайту «Зенита».

Матч за Суперкубок пройдет в субботу.