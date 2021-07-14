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Семак: «Ничего не меняется — «Локомотив» является нашим основным соперником»

14 Июля 2021, 13:13,

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о предстоящем матче за Суперкубок России и о «Локомотиве», против которого уже традиционно «сине-бело-голубые» будут играть на трофей.

Тренер чемпионов России акцентировал внимание на том, что с мая состав обеих команд не очень изменился, отдельно отметим уход Ведрана Чорлуки из «Локомотива».

Что касается важности ближайшего матча, Семак заявил, что победа в нем не так важна, как в чемпионате России, но поражение может быть горьким.

- Три года подряд играем с «Локо» в Суперкубке. Ничего не меняется — «Локомотив» и в чемпионате, и в Суперкубке является нашим основным соперником, - заключил наставник в интервью официальному сайту «Зенита».

Матч за Суперкубок пройдет в субботу.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Локомотив Москва, Сергей Семак
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