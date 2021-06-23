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Сборники «Зенита» присоединятся к команде в июле

23 Июня 2021, 20:35,

Футболисты «Зенита», выступающие на чемпионате Европы и Кубке Америки за свои сборные, присоединятся к команде в июле во время вторых предсезонных сборов, которые пройдут в Австрии, сообщает пресс-служба питерского клуба.

На данный момент есть информация о трех запланированных «Зенитом» контрольных матчах на этих сборах против немецких соперников. Команда отправится в Австрию 28 июня.

Напомним, что сборная России, в составе которой было пять футболистов «Зенита», завершила свое выступление на чемпионате Европы, таким образом, из всех «зенитовских» сборников продолжают свое выступление: Деян Ловрен в составе сборной Хорватии на чемпионате Европы и Вильмар Барриос в составе сборной Колумбии на Кубке Америки.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Зенит, Кубок Америки, Чемпионат Европы
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
23 Июня 2021, 21:10

Конечно, им нужно будет пройти восстановление для нормального чемпионского сезона. Вне зависимости от результатов в своих сборных. Они отслужили на благо страны и заслужили поблажку со стороны клуба.

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