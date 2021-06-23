Сборники «Зенита» присоединятся к команде в июле

Футболисты «Зенита», выступающие на чемпионате Европы и Кубке Америки за свои сборные, присоединятся к команде в июле во время вторых предсезонных сборов, которые пройдут в Австрии, сообщает пресс-служба питерского клуба.

На данный момент есть информация о трех запланированных «Зенитом» контрольных матчах на этих сборах против немецких соперников. Команда отправится в Австрию 28 июня.

Напомним, что сборная России, в составе которой было пять футболистов «Зенита», завершила свое выступление на чемпионате Европы, таким образом, из всех «зенитовских» сборников продолжают свое выступление: Деян Ловрен в составе сборной Хорватии на чемпионате Европы и Вильмар Барриос в составе сборной Колумбии на Кубке Америки.