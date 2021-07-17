Боярский: «Семак подтвердил статус лучшего тренера России»

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17 Июля 2021, 21:46,
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Известный артист Михаил Боярский, который является фанатом «Зенита», отреагировал на завоевание командой Суперкубка России. В битве за трофей питерцы разгромили «Локомотив» с результатом 3:0.
«Это было ожидаемо, чего уж там говорить. Бесспорная победа лучшей команды страны. И особенно приятно, что сезон начался завоёванным трофеем», - поделился своими мыслями Боярский для sport24.
Михаил Боярский также отметил, что наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак этой победой лишь подтвердил статус лучшего тренера в России.
«Зенит» стал обладателем Суперкубка России шестой раз в своей истории. Лидером по количеству завоёванных Суперкубков остаётся московский ЦСКА, которому удавалось выиграть этот трофей семь раз.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Сергей Семак, Михаил Боярский
ай поточняк - флегма наше усё.. )))
Может я просмотрел, какой из голов семак забил?