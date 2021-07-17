Боярский: «Семак подтвердил статус лучшего тренера России»

Известный артист Михаил Боярский, который является фанатом «Зенита», отреагировал на завоевание командой Суперкубка России. В битве за трофей питерцы разгромили «Локомотив» с результатом 3:0.

«Это было ожидаемо, чего уж там говорить. Бесспорная победа лучшей команды страны. И особенно приятно, что сезон начался завоёванным трофеем», - поделился своими мыслями Боярский для sport24.

Михаил Боярский также отметил, что наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак этой победой лишь подтвердил статус лучшего тренера в России.

«Зенит» стал обладателем Суперкубка России шестой раз в своей истории. Лидером по количеству завоёванных Суперкубков остаётся московский ЦСКА, которому удавалось выиграть этот трофей семь раз.