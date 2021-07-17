Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Боярский: «Семак подтвердил статус лучшего тренера России»

17 Июля 2021, 21:46,

Известный артист Михаил Боярский, который является фанатом «Зенита», отреагировал на завоевание командой Суперкубка России. В битве за трофей питерцы разгромили «Локомотив» с результатом 3:0.

«Это было ожидаемо, чего уж там говорить. Бесспорная победа лучшей команды страны. И особенно приятно, что сезон начался завоёванным трофеем», - поделился своими мыслями Боярский для sport24.

Михаил Боярский также отметил, что наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак этой победой лишь подтвердил статус лучшего тренера в России.

«Зенит» стал обладателем Суперкубка России шестой раз в своей истории. Лидером по количеству завоёванных Суперкубков остаётся московский ЦСКА, которому удавалось выиграть этот трофей семь раз.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сергей Семак, Михаил Боярский
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
ингерман
17 Июля 2021, 23:26

ай поточняк - флегма наше усё.. )))

0
HG2017
17 Июля 2021, 22:21

Может я просмотрел, какой из голов семак забил?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола