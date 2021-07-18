Кирьяков: «К сожалению для всех, вряд ли кто-то сейчас сможет составить конкуренцию «Зениту»

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым подвел итоги матча за Суперкубок России.

«Второй год подряд «Зенит» выигрывает с большим запасом. Я думаю, это каким-то образом отражает сегодняшнее положение дел в нашем футболе. Есть гегемония одного клуба, есть одна команда и все остальные. Одна команда борется за первое место, а все остальные разыгрывают последующие места.

Николич сказал, что «Локомотив» привез себе три гола, я бы сказал, что они привезли два гола. Все-таки во время второго гола «зенитовцы» здорово разыграли комбинацию и вывели один на один Азмуна, который все исполнил. После того, как «Зенит» повел в счете, они начали позволять «Локомотиву» создавать что-то у своих ворот. У «железнодорожников» было неплохие подходы к воротам «Зенита», но в любом случае эти фланговые передачи были под контролем питерцев. «Зенит» почти ничего не дал создать у своих ворот сопернику и закономерно победил. К сожалению для всех, вряд ли кто-то сейчас сможет составить конкуренцию «Зениту», - сказал Кирьяков.