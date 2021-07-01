Николич высказался об уходе футболистов из «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» высказался об уходе футболистов в летнее межсезонье.

По словам сербского специалиста, у «железнодорожников» наметилась новая стратегия развития клуба, цель которой состоит в омоложении команды. Во многом этот факт стал причиной ухода опытных ветеранов: Владислава Игнатьева, Ведрана Чорлуки и Антона Коченкова. «Они очень много дали клубу, но им по 34, 35, 36 лет. Однажды наступает момент, когда нужно писать новую историю», - сказал Николич Sport24.

Также главный тренер «Локомотива» высказал свое мнение об уходе полузащитника сборной России Максима Мухина в ЦСКА. Марко Николич пожелал юному футболисту удачи, но при этом добавил: «Я давно работаю главным тренером, и у меня много примеров, когда молодые игроки спешат за деньгами, были хорошие случаи, но большинство плохие».