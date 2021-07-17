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Широков назвал фаворита в матче за Суперкубок России

17 Июля 2021, 10:59,

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Роман Широков поделился мнением о поединке между петербургским «Зенитом» и столичным «Локомотивом». Команды поборются за суперкубок страны.

«Это будет равная игра. В одном матче шансы у команд 50 на 50. Мне же кажется, что «Зенит», скорее всего, фаворит», - цитирует Романа «Спорт-экспресс».

Поединок «Зенит» - «Локомотив» пройдет на стадионе в Калининграде 17 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Напомним, что «Зенит» по итогам сезона-2020/2021 стал чемпионом России, а «железнодорожники» выиграли кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Локомотив Москва, Роман Широков
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