Широков назвал фаворита в матче за Суперкубок России

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Роман Широков поделился мнением о поединке между петербургским «Зенитом» и столичным «Локомотивом». Команды поборются за суперкубок страны.

«Это будет равная игра. В одном матче шансы у команд 50 на 50. Мне же кажется, что «Зенит», скорее всего, фаворит», - цитирует Романа «Спорт-экспресс».

Поединок «Зенит» - «Локомотив» пройдет на стадионе в Калининграде 17 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Напомним, что «Зенит» по итогам сезона-2020/2021 стал чемпионом России, а «железнодорожники» выиграли кубок страны.