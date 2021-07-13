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В РПЛ отреагировали на реформу российских футбольных лиг

13 Июля 2021, 16:07,

В РПЛ отреагировали на реформу российских футбольных лиг, о проекте которой стало известно сегодня.

В сообщении пресс-службы РПЛ отмечается, что прежде чем принять решение, необходимо, чтобы реформу рассмотрели в клубах и комитете РФС. Также сообщается, что необходимо изучить все плюсы и минусы нового проекта.

Как известно, сегодня был опубликован новый формат проведения чемпионатов в российских футбольных лигах. Реформа вступит в действие с сезона 2024/25. Однако многие клубы выступают против реформирования чемпионатов.

Ближайший сезон в российском футболе откроется матчем за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Матч пройдет 17 июля. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Зенит, Локомотив Москва, РПЛ, Суперкубок России
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