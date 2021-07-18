​Уткин оценил критику Гилерме после матча за Суперкубок

Василий Уткин сделал публикацию в своём телеграм-канале. Известный журналист признался, что не смотрел матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом», но при этом прошёлся по некоторым обсуждаемым моментам. Один из них – критика голкипера «железнодорожников» Гилерме и привязывание её к тому факту, что вратарь не ездил на Евро-2020.

«Гилерме провалился. Но не в апреле, не в мае и не в июне. В июле. После отпуска», - написал Уткин. Журналист считает, что сегодняшняя игровая форма Гилерме никак не связана с его игровой формой двухмесячной давности.

«Давайте оценим верность выбора Антона Шунина прямо сейчас. Это как будет?» - вопрошает Уткин.