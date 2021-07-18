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​Уткин оценил критику Гилерме после матча за Суперкубок

18 Июля 2021, 09:12,

Василий Уткин сделал публикацию в своём телеграм-канале. Известный журналист признался, что не смотрел матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом», но при этом прошёлся по некоторым обсуждаемым моментам. Один из них – критика голкипера «железнодорожников» Гилерме и привязывание её к тому факту, что вратарь не ездил на Евро-2020.

«Гилерме провалился. Но не в апреле, не в мае и не в июне. В июле. После отпуска», - написал Уткин. Журналист считает, что сегодняшняя игровая форма Гилерме никак не связана с его игровой формой двухмесячной давности.

«Давайте оценим верность выбора Антона Шунина прямо сейчас. Это как будет?» - вопрошает Уткин.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Василий Уткин, Гилерме
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Комментарии (1)
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0
don sangre
18 Июля 2021, 09:36
По честному сказать защита Локо провалила игру... Виноват он только в первом голе... А если господин Уткин намекает как хорошо что его оцепили от сборной то это глупо.. Мы и без него хорошо выполнили план по провалам.....
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