Генич сделал прогноз на матч «Зенит» - «Локомотив»

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17 Июля 2021, 09:59,
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Популярный комментатор и журналист Константин Генич поделился ожиданиями от поединка за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».
«Я бы сыграл «Локомотив» с форой (+1). Если «Локо» и уступит, то вряд ли крупнее, чем в один мяч. Еще один вариант - «Локомотив» не проиграет», - передает слова Константина «Рейтинг Букмекеров».
Матч за Суперкубок России состоится на стадионе в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.
Напомним, что «Зенит» по итогам прошлого сезона стал чемпионом РПЛ, а «Локомотив» выиграл кубок страны.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Локомотив Москва, прогнозы на футбол, Константин Генич