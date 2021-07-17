Генич сделал прогноз на матч «Зенит» - «Локомотив»

Популярный комментатор и журналист Константин Генич поделился ожиданиями от поединка за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

«Я бы сыграл «Локомотив» с форой (+1). Если «Локо» и уступит, то вряд ли крупнее, чем в один мяч. Еще один вариант - «Локомотив» не проиграет», - передает слова Константина «Рейтинг Букмекеров».

Матч за Суперкубок России состоится на стадионе в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Напомним, что «Зенит» по итогам прошлого сезона стал чемпионом РПЛ, а «Локомотив» выиграл кубок страны.