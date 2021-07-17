Прогноз на матч «Зенит» - «Локомотив»: ставки на матч БК Pinnacle

«Зенит» сыграет против «Локомотива» 17 июля 2021 года. Это будет матч за суперкубок России по футболу. Букмекеры БК Pinnacle представляют полноценный обзор на грядущий матч.

«Зенит»

Питерский «Зенит», как и многие другие клубы, готовился к началу сезона с помощью товарищеских матчей. В этих поединках у клуба все было хорошо. За три полноценных матча клуб из Санкт-Петербурга ни разу не проиграл. У «Зенита» была победа над «Карлсруэ» со счетом 3-1, а также две ничьих с «Вердером» 2-2 и с «Шальке» 0-0. «Зенит» в прошлом сезоне вновь продемонстрировал свою силу и доказал, что способен сражаться за золото каждый год. Новый сезон команда хочет начать с поднятия кубка над головой своего капитана, поединок против «Локо» очень важен для лидеров культурной столицы.

«Локомотив»

«Локомотив» здорово смотрелся в концовке прошлого сезона. До конца не было понятно, сможет ли «Локо» пробиться в Лигу Чемпионов или нет, но чуда не произошло. «Железнодорожники» проводят предсезонку и вновь проявили себя очень хорошо. За последние восемь поединков «Локо» проиграл дважды, все остальные матчи закончились победами или ничейным исходом. «Локомотив» проиграл только «Ростову» 2-1 и «Арису» 2-1. Самая громкая победа в товарищеском матче - поединок против «Олимпии», он завершился со счетом 6-1.

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 1.65

Ничья – 3.90

Победит «Локомотив»– 5.20

Интересные факты

«Зенит» играл против «Локомотива» 122 раза за всю свою историю

«Локомотив» забил 157 голов в ворота «Зенита», в среднем 1.29 мяча за игру

«Зенит» 43 раза побеждал «Локомотив»

Прогноз

Актуальная ставка на этот зрелищный поединок - тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.45. «Зенит» и «Локомотив» всегда забивают очень много, это главная “фишка” в противостоянии клубов из Питера и Москвы.