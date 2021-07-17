Прогноз на матч «Зенит» - «Локомотив»: ставки на матч БК Pinnacle

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17 Июля 2021, 10:38,
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«Зенит» сыграет против «Локомотива» 17 июля 2021 года. Это будет матч за суперкубок России по футболу. Букмекеры БК Pinnacle представляют полноценный обзор на грядущий матч.
«Зенит»
Питерский «Зенит», как и многие другие клубы, готовился к началу сезона с помощью товарищеских матчей. В этих поединках у клуба все было хорошо. За три полноценных матча клуб из Санкт-Петербурга ни разу не проиграл. У «Зенита» была победа над «Карлсруэ» со счетом 3-1, а также две ничьих с «Вердером» 2-2 и с «Шальке» 0-0. «Зенит» в прошлом сезоне вновь продемонстрировал свою силу и доказал, что способен сражаться за золото каждый год. Новый сезон команда хочет начать с поднятия кубка над головой своего капитана, поединок против «Локо» очень важен для лидеров культурной столицы.
«Локомотив»
«Локомотив» здорово смотрелся в концовке прошлого сезона. До конца не было понятно, сможет ли «Локо» пробиться в Лигу Чемпионов или нет, но чуда не произошло. «Железнодорожники» проводят предсезонку и вновь проявили себя очень хорошо. За последние восемь поединков «Локо» проиграл дважды, все остальные матчи закончились победами или ничейным исходом. «Локомотив» проиграл только «Ростову» 2-1 и «Арису» 2-1. Самая громкая победа в товарищеском матче - поединок против «Олимпии», он завершился со счетом 6-1.
Ставки на матч БК Pinnacle
- Победит «Зенит» – 1.65
- Ничья – 3.90
- Победит «Локомотив»– 5.20
Интересные факты
- «Зенит» играл против «Локомотива» 122 раза за всю свою историю
- «Локомотив» забил 157 голов в ворота «Зенита», в среднем 1.29 мяча за игру
- «Зенит» 43 раза побеждал «Локомотив»
ПрогнозАктуальная ставка на этот зрелищный поединок - тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.45. «Зенит» и «Локомотив» всегда забивают очень много, это главная “фишка” в противостоянии клубов из Питера и Москвы.
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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
|Теги: Зенит, Локомотив Москва, прогнозы на футбол