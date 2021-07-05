«Фенербахче» не делал предложений по Дзюбе

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05 Июля 2021, 19:46,
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«Фенербахче» не делал «Зениту» предложений по форварду Артёму Дзюбе. Гранд турецкого футбола также не предлагал контракт самому футболисту. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
По словам журналиста, Артём Дзюба хочет продлить контракт с питерским клубом на два года.
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» начал переговоры с клубом и самим футболистом. Турецкий клуб был готов предложить Артёму Дзюбе «все необходимые условия».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 11 млн евро. Контракт нападающего с «Зенитом» истекает через год.
Этим летом Дзюба выступил в составе сборной России на Евро-2020, забив один мяч.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Фенербахче, Трансферы футбола - лето 2021