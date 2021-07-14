​В сети появились фото новой формы «Зенита»

Специалисты из мира футбольной формы из портала Footy Headlines порадовали фанатов «Зенита» несколькими фотографиями. Речь о фото формы, в которой команда Сергея Семака будет играть в наступающем сезоне 2021/2022.

Домашняя форма «Зенита» выполнена в привычных голубых цветах. По большей части передней области футболки просматривается узор. Гостевая форма питерцев выполнена в белом цвете.

Отметим, что техническим спонсором «Зенита» является известная компания Nike.

Первый официальный матч в новом сезоне «Зенит» проведёт уже 17 июля. В Калининграде в битве за Суперкубок питерцы сойдутся с «Локомотивом».