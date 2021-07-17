На матче за Суперкубок фанаты «Зенита» и «Локомотива» скандируют оскорбления

В субботу в России традиционным матчем за Суперкубок открывается новый футбольный сезон. За трофей сражаются чемпион в лице «Зенита» и обладатель национального кубка в лице «Локомотива».

По ходу первой половины встречи фанаты обеих команд на стадионе в Калининграде скандировали оскорбления.

Следить за второй половиной матча между «Зенитом» и «Локомотивом» можно на страницах LiveResult, где проходит подробная текстовая трансляция. После первого тайма питерская команда ведёт со счётом 1:0, автором гола стал полузащитник Далер Кузяев.