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​Семак повторил достижение Газзаева и Слуцкого

17 Июля 2021, 23:32,

«Зенит» открыл сезон завоеванием Суперкубка России. В битве за трофей питерцы разгромили «Локомотив» со счётом 3:0. Наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак повторил достижение Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого. Ранее только этим двум специалистам удавалось приводить свои команды – в обоих случаях ЦСКА - к победам в Суперкубке на протяжении двух лет подряд.

Валерий Газзаев выигрывал Суперкубок России с ЦСКА в 2006 и 2007 годах, а Леонид Слуцкий – в 2013 и 2014 годах.

В прошлом году в матче за Суперкубок «Зенит» тоже обыграл «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Леонид Слуцкий, Сергей Семак, Юрий Газзаев
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