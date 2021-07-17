​Семак повторил достижение Газзаева и Слуцкого

«Зенит» открыл сезон завоеванием Суперкубка России. В битве за трофей питерцы разгромили «Локомотив» со счётом 3:0. Наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак повторил достижение Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого. Ранее только этим двум специалистам удавалось приводить свои команды – в обоих случаях ЦСКА - к победам в Суперкубке на протяжении двух лет подряд.

Валерий Газзаев выигрывал Суперкубок России с ЦСКА в 2006 и 2007 годах, а Леонид Слуцкий – в 2013 и 2014 годах.

В прошлом году в матче за Суперкубок «Зенит» тоже обыграл «Локомотив».