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Петржела: «Уверен, что «Зенит» выиграет Суперкубок России»

16 Июля 2021, 21:48,

Бывший тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил о своей уверенности в том, что именно «сине-бело-голубые» станут обладателями Суперкубка России - 2021.

Петржела считает, что проведение матча в Калининграде скажется на игре команд. К тому же, для обеих коллективов это первый официальный поединок сезона.

Также тренер спрогнозировал равную игру и отметил, что ждать результата, схожего с итогом последнего на данный момент противостояния команд не стоит, но подчеркнул, что уверен в победе питерцев.

Напомним, в последней очной встрече «Зенита» и «Локомотива» было забито 7 мячей. Питерцы переиграли соперника со счётом 6:1, что предрешило судьбу чемпионского титула.

Матч за Суперкубок России состоится 17 июля в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Зенит, Локомотив Москва, Суперкубок России, Властимил Петржела
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