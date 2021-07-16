Петржела: «Уверен, что «Зенит» выиграет Суперкубок России»

Бывший тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил о своей уверенности в том, что именно «сине-бело-голубые» станут обладателями Суперкубка России - 2021.

Петржела считает, что проведение матча в Калининграде скажется на игре команд. К тому же, для обеих коллективов это первый официальный поединок сезона.

Также тренер спрогнозировал равную игру и отметил, что ждать результата, схожего с итогом последнего на данный момент противостояния команд не стоит, но подчеркнул, что уверен в победе питерцев.

Напомним, в последней очной встрече «Зенита» и «Локомотива» было забито 7 мячей. Питерцы переиграли соперника со счётом 6:1, что предрешило судьбу чемпионского титула.

Матч за Суперкубок России состоится 17 июля в 19:00 по московскому времени.