​«Локомотив» представил новую форму, третий комплект – чёрный

«Локомотив» в четверг представил новую форму, в которой команда будет выступать в наступающем сезоне 2021/2022. «Железнодорожники» презентовали три комплекта. Если говорить о футболках, то в домашнем комплекте она тёмно-зелёная, в гостевом – белая, а в третьем варианте – чёрная с тонкими вертикальными красными полосками.

Отметим, что техническим спонсором «Локомотива» является известная компания Adidas.

Новый сезон для «Локомотива» начнётся уже в ближайшую субботу, 17 июля. В этот день команда Марко Николича сразится с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.