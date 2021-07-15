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​«Локомотив» представил новую форму, третий комплект – чёрный

15 Июля 2021, 14:45,

«Локомотив» в четверг представил новую форму, в которой команда будет выступать в наступающем сезоне 2021/2022. «Железнодорожники» презентовали три комплекта. Если говорить о футболках, то в домашнем комплекте она тёмно-зелёная, в гостевом – белая, а в третьем варианте – чёрная с тонкими вертикальными красными полосками.

Отметим, что техническим спонсором «Локомотива» является известная компания Adidas.

Новый сезон для «Локомотива» начнётся уже в ближайшую субботу, 17 июля. В этот день команда Марко Николича сразится с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.


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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва
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