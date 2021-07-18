​Сёмина разочаровало увиденное в матче за Суперкубок

«Локомотив» не смог навязать реальную борьбу «Зениту» в матче за Суперкубок России. Команда Марко Николича допустила ряд грубых ошибок в оборонительной линии и проиграла с результатом 0:3.

Экс-наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин высказался по поводу увиденного им в прошедшем в Калининграде поединке.

«Я ожидал от игры совсем другого результата. У Николича было гораздо больше времени на подготовку, всего лишь два игрока в сборной были. Команда Семака выглядела гораздо лучше, это разочаровало», - поделился своими мыслями Сёмин для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что именно Юрий Сёмин возглавлял «Локомотив» до прихода Марко Николича. Серб сменил россиянина в первый день лета 2020 года.