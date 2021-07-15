Агент футболиста «Зенита» надеется осуществить переход игрока в другой клуб

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15 Июля 2021, 23:09,
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Агент колумбийского полузащитника питерского «Зенита» Вильмара Барриоса Лиус Поссо надеется осуществить переход игрока в европейский клуб. Об этом агент рассказал в интервью Gol Caracol.
По словам Поссо, «Зенит» - очень мощный в плане финансов, и зарплату Барриоса смогут потянуть далеко не все европейские клубы. Однако Поссо добавил, что приложит все усилия для трансфера футболиста, потому что колумбиец заслуживает выступать за рубежом.В прошлой кампании РПЛ Барриос отыграл за «Зенит» 26 матчей и записал в свой актив одну голевую передачу. Контракт игрока с питерцами рассчитан до 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Зенит, Трансферы футбола - лето 2021, Вильмар Барриос