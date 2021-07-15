Агент футболиста «Зенита» надеется осуществить переход игрока в другой клуб

Агент колумбийского полузащитника питерского «Зенита» Вильмара Барриоса Лиус Поссо надеется осуществить переход игрока в европейский клуб. Об этом агент рассказал в интервью Gol Caracol.

По словам Поссо, «Зенит» - очень мощный в плане финансов, и зарплату Барриоса смогут потянуть далеко не все европейские клубы. Однако Поссо добавил, что приложит все усилия для трансфера футболиста, потому что колумбиец заслуживает выступать за рубежом.

В прошлой кампании РПЛ Барриос отыграл за «Зенит» 26 матчей и записал в свой актив одну голевую передачу. Контракт игрока с питерцами рассчитан до 2023 года.