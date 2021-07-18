​Сёмин оcтавил смайлы со смехом под фото с расстроенными игроками «Локомотива»

Для «Локомотива» сезон начался неважно – команда проиграла «Зениту» в матче за Суперкубок России со счётом 0:3. После игры пресс-служба «железнодорожников» опубликовала ряд фотографий с расстроенными игроками команды. В комментариях к публикации несколько смайлов со смехом оставил экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин. Своеобразные комментарии известного тренера вызвали неоднозначную реакцию в среде поклонников команды.

Напомним, что перед летом прошлого года прежнее руководство «Локомотива» решило не продлевать контракт с Юрием Сёминым, и его на тренерском мостике команды заменил Марко Николич.