Михаил Кержаков: «Суперкубок – это титул, а не выставочный матч»

Вратарь питерского «Зенита» Михаил Кержаков в интервью пресс-службе клуба поделился впечатлениями о матче с «Локомотивом» за Суперкубок России.

Голкипер «Зенита» отметил, что играть было непросто, так как для футбола было довольно жарко. По мнению Кержакова, «Локомотив» смотрелся неплохо, но индивидуальные ошибки исполнителей противника всё решили.

Вратарь также отметил, что по ходу матча у него почти не было работы: спасать свою команду Кержакову довелось лишь раз за всю игру. Кержаков уверил, что для него Суперкубок – не выставочный матч, а прежде всего трофей.

Напомним, вчера состоялся матч за Суперкубок России. «Зенит» не оставил шансов «Локомотиву», уверенно победив 3:0.