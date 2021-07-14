Малком рассказал, что нужно «Зениту» для попадания в плей-офф Лиги чемпионов

Бразильский полузащитник питерского «Зенита» Малком в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, чего не хватает его команде для преодоления группового этапа наиболее престижного клубного турнира – Лиги чемпионов.

По словам Малкома, ему и его партнерам по «Зениту» необходимо настраиваться на каждый матч, как на игру жизни и смерти, а также больше верить в себя.

Также бразилец отметил, что он – реалист, и понимает, что за два года пребывания в клубе не смог показать свою лучшую игру. Футболист надеется, что в следующем сезоне ему удастся избежать травм, и показать всем «кто такой Малком».

Следующий сезон начнется для «Зенита» матчем за Суперкубок России 17 июля. Команда сразится за трофей с «Локомотивом» из Москвы.