Малком рассказал, что нужно «Зениту» для попадания в плей-офф Лиги чемпионов

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14 Июля 2021, 20:21,
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Бразильский полузащитник питерского «Зенита» Малком в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, чего не хватает его команде для преодоления группового этапа наиболее престижного клубного турнира – Лиги чемпионов.
По словам Малкома, ему и его партнерам по «Зениту» необходимо настраиваться на каждый матч, как на игру жизни и смерти, а также больше верить в себя.
Также бразилец отметил, что он – реалист, и понимает, что за два года пребывания в клубе не смог показать свою лучшую игру. Футболист надеется, что в следующем сезоне ему удастся избежать травм, и показать всем «кто такой Малком».
Следующий сезон начнется для «Зенита» матчем за Суперкубок России 17 июля. Команда сразится за трофей с «Локомотивом» из Москвы.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Зенит, РПЛ, Малком, Суперкубок России
Игра жизни и смерти для этих зажравшихся т.н. спортсмэнов? Такие как, скажем, дзюбанутый скорее умрут от перенапряжения во время записи очередного видео, но только не на футбольном поле. Пусть в европах дурачки на поле умирают, нашим лимоны капают и на всё остальное (игру в футбол) они давно положили с прибором!!!