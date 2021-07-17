​Баринов получил повреждение в матче за Суперкубок

Новый футбольный сезон в России был официально открыт. «Зенит» в матче за Суперкубок страны очень уверенно переиграл «Локомотив» в Калининграде - 3:0.

Ближе к завершению поединка повреждение в составе «Локомотива» получил Дмитрий Баринов. На 81-й минуте поединка полузащитник был заменён на Сергея Бабкина. Степень серьёзности травмы Баринова выяснится позднее.

Следующий матч «Локомотив» проведёт в субботу, 24 июля. В стартовом туре чемпионата команда Марко Николича на своём поле сыграет против тульского «Арсенала». Стартовый свисток прозвучит в 20:00.