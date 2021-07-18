​«Зенит» показал церемонию награждения после победы в Суперкубке

Новый футбольный сезон начался для «Зенита» на мажорной ноте. Команда Сергея Семака разгромила «Локомотив» (3:0) и стала обладателем Суперкубка России. На канале питерского клуба в YouTube появилось видео, на котором показана церемония награждения «сине-бело-голубых».

Напомним, что «Зенит» смог завоевать Суперкубок России в шестой раз в своей истории. По количеству Суперкубков в музее питерцы уступают лишь ЦСКА. Московские «армейцы» в своё время смогли завоевать 7 аналогичных трофеев.

Ближайший матч «Зенита» проведёт 24 июля против «Химок» в стартовом туре РПЛ.