​«Зенит» показал церемонию награждения после победы в Суперкубке

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18 Июля 2021, 09:41,
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Новый футбольный сезон начался для «Зенита» на мажорной ноте. Команда Сергея Семака разгромила «Локомотив» (3:0) и стала обладателем Суперкубка России. На канале питерского клуба в YouTube появилось видео, на котором показана церемония награждения «сине-бело-голубых».
Напомним, что «Зенит» смог завоевать Суперкубок России в шестой раз в своей истории. По количеству Суперкубков в музее питерцы уступают лишь ЦСКА. Московские «армейцы» в своё время смогли завоевать 7 аналогичных трофеев.
Ближайший матч «Зенита» проведёт 24 июля против «Химок» в стартовом туре РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит