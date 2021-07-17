​Николич: «Для меня моя команда лучшая»

Наставник «Локомотива» Марко Николич встал на защиту своих подопечных после поражения 0:3 от «Зенита» в матче за Суперкубок.

«Наверное, каждый тренер хотел бы работать с Лионелем Месси. Для меня моя команда самая лучшая», - высказался Николич в ходе пресс-конференции.

По мнению Николича, итоговый счёт на табло не отражает в полной мере то, что происходило на футбольном поле.

«Мы просто привезли себе все три гола. Против качественных команд уровня «Зенита» нельзя допускать такие ошибки. Соперник воспользовался ими», - заявил сербский специалист.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт против «Арсенала» 24 июля в стартовом туре РПЛ.