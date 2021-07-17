​Николич: «Для меня моя команда лучшая»

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17 Июля 2021, 22:18,
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Наставник «Локомотива» Марко Николич встал на защиту своих подопечных после поражения 0:3 от «Зенита» в матче за Суперкубок.
«Наверное, каждый тренер хотел бы работать с Лионелем Месси. Для меня моя команда самая лучшая», - высказался Николич в ходе пресс-конференции.
По мнению Николича, итоговый счёт на табло не отражает в полной мере то, что происходило на футбольном поле.
«Мы просто привезли себе все три гола. Против качественных команд уровня «Зенита» нельзя допускать такие ошибки. Соперник воспользовался ими», - заявил сербский специалист.
Ближайший матч «Локомотив» проведёт против «Арсенала» 24 июля в стартовом туре РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Локомотив Москва, Марко Николич