Александр Мостовой: «Железнодорожники» сделали много привозов»

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым подвёл итоги матча за Суперкубок России.

«Я не ожидал, что «Зенит» выиграет так крупно, говорю сразу. Думаю, по игре «Локомотив» не заслужил крупного поражения. Прежде всего «железнодорожники» должны винить себя, потому что все, что забил «Зенит», было благодаря ошибкам «Локо». В первые 15 минут стало понятно, что некоторые футболисты «Локомотива» не в оптимальных кондициях. Игроки «Зенита» превосходили их в быстроте, легкости, резкости. Такое впечатление складывалось на протяжении всей игры. При счете 2:0 «Локо» только стал посвежее, Миранчук вышел, замены встрепенули их.

«Железнодорожники» сделали много привозов. Первый гол - обрез Крыховяка. Третий гол - ошибка Гилерме, второй гол - тоже собственная ошибка «Локо». Почему игрокам «Локомотива» не хватало легкости - вопрос уже к главному тренеру. Они тоже спокойно готовились к этой игре, футболисты в большинстве своём не были задействованы в сборных. 3:0 - это, конечно, крупно, хотя «Локомотив» по игровым моментам ничем не уступал. Но Малком взрывается, Вендел взрывается, а игроки «Локо» нет», - сказал Мостовой.