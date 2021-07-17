Караваев: «Матч за Суперкубок - серьёзная игра за титул»

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о предстоящем поединке за Суперкубок России против столичного «Локомотива».

«Матч за Суперкубок - серьезная игра за титул. Не понимаю тех, кто относится к ней как к выставочной. Трофей - это всегда трофей», - передает слова футболиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Поединок за Суперкубок России пройдет в Калининграде сегодня, 17 июля. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл Премьер-лигу. Этот триумф стал для подопечных Сергея Семака третьим подряд. Что касается «Локомотива», то «железнодорожники» стали обладателями кубка России.