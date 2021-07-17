Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России

В матче за Суперкубок России сошлись «Зенит» и «Локомотив».

Футбольный сезон-2021/22 в России можно официально считать открытым! Чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Локомотив» заодно разыграли первый трофей сезона – Суперкубок. Матч состоялся в Калининграде под бдительным судейством Павла Кукуяна и под влиянием невыносимой жары, установившейся на европейской территории России.

Паузы между сезонами почти не было, даже микроскопическое участие игроков сборной России на Евро-2020 съело весь отпуск и предсезонную подготовку. Поэтому «Зенит» и «Локомотив» практически не изменились с прошлого сезона, а матч за Суперкубок скорее рассматривали как спарринг с сильным соперником в преддверии стартующего чемпионата. Николич в стартовом составе нашёл место для Сильянова и оставил на скамейке запасных Миранчука, в нападение отрядив Смолова, Жемалетдинова и Камано.

Сергей Семак оставил в запасе Артёма Дзюбу, но в целом нападение выглядело очень даже грозно: Азмун, Дриусси, Малком. Мяч под свой контроль взял именно «Зенит», но ситуация «Локо» устраивала. В неспешном темпе команды атаковали, и стоило только москвичам получить ситуацию, близкую к контратаке, вспыхнула опасность. Камано слева приблизился к штрафной площади, и прям в её центре передачей нашёл Смолова. Фёдору никто не мешал пробить, однако тот умудрился запустить мяч правее створа.

Феерии от матча за Суперкубок России никто не ждал, но первый тайм команды проводили совсем без скорости. Так бы и остались нуди на табло, но слишком смелой передачей Крыховяка на Баринова воспользовался Кузяев. Гжегож поперёк поля сыграл у своей штрафной площади, Далер перехватил передачу, чуть приблизился к воротам и чётко пробил под штангу – 1:0. Мешала, конечно, калининградская жара и предсезонные нагрузки. Уж очень медленно перемещались футболисты.

«Локомотив» с давления начал второй тайм, однако именно москвичи получили опасный момент на свои ворота. Банальный, казалось бы, заброс из глубины поля с помощью Малкома доходит до Сердара Азмуна и тот расстреливает Гильерме метров с десяти – голкипер спасает «Локо», доставая мяч у перекладины. На это «железнодорожники» ответили ударом Рифата Жемалетдинова с дуги штрафной площади. В самый угол метил полузащитник, но не попал.

Второй гол «Зенита» пришёл через центр. Вендел одной передачей вывел Азмуна на рандеву с голкипером, а Сердар, кажется, даже сам обомлел от огромной свободной зоны. Иранец обыграл Гильерме и спокойно закатил мяч в сетку – 2:0. Интересно, что сразу после гола Сергей Семак убрал с поля и Сердара Азмуна, и Вендела. На замену появились Дзюба и Мостовой. У «Локомотива» в то же время вышли спасать игру Антон Миранчук и Дмитрий Рыбчинский.

Шикарный пас Вендела и чудесный финт Сердара Азмуна. Браво!#ЗенитЛоко pic.twitter.com/51xIYavxuE — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 17, 2021

Но значимых изменений в игре «Локо» не случилось. В тренировочном темпе завершался матч, даже атаки «Зенита» запомнились поболее – например, когда Мостовой претендовал на пенальти в борьбе с Рыбчинским. Ну и третий гол питерцев всё-таки пришёл, точнее привезли его Пабло и Гильерме. Первый отдал передачу, второй неудачно обработал, а мяч достался Дзюбе. Артём поделился с Ерохиным и Александр расстрелял голкипера ударом с пяти метров. Только вышел Ерохин и сразу забил – 3:0.

Закономерной выглядит победа питерцев, а «Локо» немного разочаровал. Первый трофей сезона отправляется в Санкт-Петербург, «Зенит» выиграл Суперкубок России!