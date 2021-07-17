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Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России

17 Июля 2021, 20:56,

В матче за Суперкубок России сошлись «Зенит» и «Локомотив».

Протокол игры  
Зенит 3:0 Локомотив Москва
(1:0) Кузяев Далер 27'    
(2:0) Азмун Сердар 57'    
(3:0) Ерохин Александр 83'    
Кержаков Михаил Караваев Вячеслав Чистяков Дмитрий Ракицкий Ярослав   86' (Ловрен Деян (   86') Дуглас Сантос Оздоев Магомед Малком Филипе Кузяев Далер   82' (Ерохин Александр (   82') Вендел Маркус   61' (Мостовой Андрей (   61'   88') Дриусси Себастьян   82' (Кравцов Кирилл (   82') Азмун Сердар   60' (Дзюба Артём (   60')
Запасные: Одоевский Даниил Бязров Давид Сутормин Алексей Круговой Данил Кузнецов Даниил
Гилерме Маринато Сильянов Александр   60' (Рыбчинский Дмитрий (   60') Мурило Серкейра Кастро Пабло Рыбус Мацей Куликов Даниил Баринов Дмитрий   51'   81' (Бабкин Сергей (   81') Крыховяк Гжегож   72' (Лисакович Виталий (   72') Жемалетдинов Рифат   61' (Миранчук Антон (   61') Камано Франсуа Смолов Фёдор   72' (Живоглядов Дмитрий (   72')
Запасные: Ненахов Максим Чёрный Артур Зинович Кирилл Магкеев Станислав Савин Андрей Худяков Даниил Касимов Тимур
17 июля. Стадион "Калининград" (Калининград).

 

Футбольный сезон-2021/22 в России можно официально считать открытым! Чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Локомотив» заодно разыграли первый трофей сезона – Суперкубок. Матч состоялся в Калининграде под бдительным судейством Павла Кукуяна и под влиянием невыносимой жары, установившейся на европейской территории России.

Паузы между сезонами почти не было, даже микроскопическое участие игроков сборной России на Евро-2020 съело весь отпуск и предсезонную подготовку. Поэтому «Зенит» и «Локомотив» практически не изменились с прошлого сезона, а матч за Суперкубок скорее рассматривали как спарринг с сильным соперником в преддверии стартующего чемпионата. Николич в стартовом составе нашёл место для Сильянова и оставил на скамейке запасных Миранчука, в нападение отрядив Смолова, Жемалетдинова и Камано.

Сергей Семак оставил в запасе Артёма Дзюбу, но в целом нападение выглядело очень даже грозно: Азмун, Дриусси, Малком. Мяч под свой контроль взял именно «Зенит», но ситуация «Локо» устраивала. В неспешном темпе команды атаковали, и стоило только москвичам получить ситуацию, близкую к контратаке, вспыхнула опасность. Камано слева приблизился к штрафной площади, и прям в её центре передачей нашёл Смолова. Фёдору никто не мешал пробить, однако тот умудрился запустить мяч правее створа.

Феерии от матча за Суперкубок России никто не ждал, но первый тайм команды проводили совсем без скорости. Так бы и остались нуди на табло, но слишком смелой передачей Крыховяка на Баринова воспользовался Кузяев. Гжегож поперёк поля сыграл у своей штрафной площади, Далер перехватил передачу, чуть приблизился к воротам и чётко пробил под штангу – 1:0. Мешала, конечно, калининградская жара и предсезонные нагрузки. Уж очень медленно перемещались футболисты.

«Локомотив» с давления начал второй тайм, однако именно москвичи получили опасный момент на свои ворота. Банальный, казалось бы, заброс из глубины поля с помощью Малкома доходит до Сердара Азмуна и тот расстреливает Гильерме метров с десяти – голкипер спасает «Локо», доставая мяч у перекладины. На это «железнодорожники» ответили ударом Рифата Жемалетдинова с дуги штрафной площади. В самый угол метил полузащитник, но не попал.

Второй гол «Зенита» пришёл через центр. Вендел одной передачей вывел Азмуна на рандеву с голкипером, а Сердар, кажется, даже сам обомлел от огромной свободной зоны. Иранец обыграл Гильерме и спокойно закатил мяч в сетку – 2:0. Интересно, что сразу после гола Сергей Семак убрал с поля и Сердара Азмуна, и Вендела. На замену появились Дзюба и Мостовой. У «Локомотива» в то же время вышли спасать игру Антон Миранчук и Дмитрий Рыбчинский.

 

Но значимых изменений в игре «Локо» не случилось. В тренировочном темпе завершался матч, даже атаки «Зенита» запомнились поболее – например, когда Мостовой претендовал на пенальти в борьбе с Рыбчинским. Ну и третий гол питерцев всё-таки пришёл, точнее привезли его Пабло и Гильерме. Первый отдал передачу, второй неудачно обработал, а мяч достался Дзюбе. Артём поделился с Ерохиным и Александр расстрелял голкипера ударом с пяти метров. Только вышел Ерохин и сразу забил – 3:0.

Закономерной выглядит победа питерцев, а «Локо» немного разочаровал. Первый трофей сезона отправляется в Санкт-Петербург, «Зенит» выиграл Суперкубок России!

0
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Зенит, Локомотив Москва
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Комментарии (12)
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2
ингерман
17 Июля 2021, 23:21

эйнананэй, непобедимыя! )))

0
Piter_Land
17 Июля 2021, 22:17

Суперкубок показал, что мы увидим все туже картинку - чемпионат пешеходов и никакой борьбы. Вот как так? Дуглас почти пешком идет по флангу, успевает предьявить претензии партнеру а его никто не встречает даже........ И таких эпизодов шквал. А потом начинаются еврокубки и игроки не понимают как остались без мяча еще во время его приема....... Печаль. А Локо вообще сегодня дно какое-то по игре. Очень много вопросов к Николичу. Чем он занимался с командой на сборах

0
Matteo
17 Июля 2021, 21:56

Какая разница, опять 4-е место в групповом этапе еврокубков займут.

0
HG2017
17 Июля 2021, 22:14

Какая разница, опять 1-е место в чемпионате займут.

0
Matteo
17 Июля 2021, 23:10

Пусть порадуются, на фоне деградации всего чемпионата.
Это не отменяет в целом всей убогости выступления в еврокубках.

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0
Дарт Уилфред
17 Июля 2021, 21:43

кто выиграл суперкубок, тот не станет чемпионом
исключение, если победитель был обладателем золотого дубля

5
старый ХЬЮ
17 Июля 2021, 21:32

Зенит убедил. Грамотно жалил Локо. Игра динамичная, но Локоматив далек от самого себя весеннего. Николич, что то перемудрил с подготовкой к матчу.
Зенит с победой!

1
Урзюм
17 Июля 2021, 21:28
Жаль, я расчитывал, что паровозы будут посильнее. Если еще и кони такие же днища, то можно сыграть Спаму и Зениту между собой, определить, кто золотой, кто серебрянный и закрывать чемпионат.
2
HG2017
17 Июля 2021, 22:16

А с кем сыграть баварии, чтоб закрыть чемпионат? Со своим дублем?

5
jUMPER
17 Июля 2021, 21:14

атличная начала...))) атличнай резултат...))) с пабедай нас усех!!!
маленька пакуражались над лакамативам...))) малком оживает...)))

4
только не мясо!!!
17 Июля 2021, 21:05

Всех с началом сезона, Всех зенитчиков с победой и трофеем - лиха беда начало...)

1
kostet
17 Июля 2021, 21:03

​Гилерме – о невызове на Евро-2020: «Кажется, есть причина, о которой никто не говорит»
Я-рукожоп.

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