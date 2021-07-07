Назван главный арбитр матча за Суперкубок России

Объявлена судейская бригада, которая обслужит поединок за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

Как сообщает пресс-служба РФС, главным рефери встречи назначен Павел Кукуян. Его помощники - Андрей Болотенков и Дмитрий Чельцов. За систему VAR будет отвечать Игорь Панин.

Поединок состоится в Калининграде 17 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом российской Премьер-лиги в минувшем сезоне, а «железнодорожники» стали триумфаторами Кубка России.