Борис Игнатьев: «Локомотив» в обороне сделал всё возможное, чтобы «Зенит» выиграл Суперкубок»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» обыграл «Локомотив» (3:0).

- Как вам Суперкубок?

- Для стартовой ситуации, когда кто-то хочет увидеть обладателя приза или узнать, в каком состоянии команды подходят к чемпионату, мне понравилась готовность футболистов. Победа досталось тому, кто лучше себя показал. «Зенит» был быстрее, по-футбольному нахальнее и увереннее. В первом тайме был привлекательный футбол. Скорости были хорошие, компактность в расстановке. Чувствовалось, что с точки зрения игровой подготовки, футболистов достаточно минут на 60. Поэтому первый тайм был активным и созидательным. Команды вели себя по-разному. Быстрее и нахальнее были питерцы. Они имели преимущество, больше атаковали и были увереннее, а москвичи больше играли на контратаках. У них тоже были моменты забить. Но знаете, что меня огорчило?

- Что?

- Детские ошибки, которые допускал «Локомотив». Крыховяк сделал поперечную передачу, которую не имел права делать. И этим соперник воспользовался в лице Кузяева.

- Какие впечатления оставил второй тайм?

- Он был кусковый, фрагментарный. Не было цельности в построении, понимании как решить задачи. Это подтверждает, что игроки не до конца обрели свою форму. Так бывает. В обороне «Локомотив» сделав все возможное, чтобы «Зенит» победил. Он допускал нелепые ошибки, которые были связаны с тем, что футболисты и тренеры внимательно следили за тенденциями на Евро, когда команды дорожат мячом и начинают разыгрывать его от вратаря. Пока не хватило технического образования, чтобы играть в такой футбол. «Локомотив», выбрав этот путь, должен усиленно тренироваться, либо забыть его, исходя из того урока, который преподнесли ему футболисты «Зенита».

- Замену Чорлуке в обороне будет сложно найти?

- Не думаю, что сложно, но на данном этапе можно о нем вспоминать, как о хорошем игроке. Особенно его последние матчи. У него было много разных игр, а в последних встречах он проявил себя надежно и уверенно. Команда будет долго вспоминать эту потерю. Не заметить ее будет сложно.

- Что стало главной причиной поражения «Локомотива»?

- Ошибки, которые допустили игроки. Это что-то просто из ряда вон выходящее. Это не плод особых усилий соперника или их фантазии. А просто ошибки. И потом – «Зенит» лучше выглядел как команда: питерцы были быстрее, нацеленнее, лучше выглядели в плане кондиций. Они смотрелись более убедительно.

- Многие после матча критикуют Гилерме. По делу?

- Один момент, когда он привез гол, перечеркнул многое из того, на что «Локомотив» рассчитывает.

- В РПЛ есть команды, которые могут прервать гегемонию «Зенита»?

- Мы не можем судить по одной игре о том, как будет дальше. Может «Зенит» форсировал подготовку. Это длительный марафон. «Спартак» сейчас показывает интересную игру по направленности, скорости, взаимодействиям игроков.

- Пока у «Локомотива» нет ни одного приобретения. Зато ушли Мухин, Эдер, Чорлука и Игнатьев. Видите в этом проблему?

- Тренерскому штабу виднее, они каждый день работают. Мне кажется, Игнатьев - это заметная потеря. Сильнее его на этой позиции никого не вижу. Об остальном судить трудно.

Елена Григорьевская