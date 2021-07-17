​«Зенит» показал победную раздевалку после завоевания Суперкубка

«Зенит» на мажорной ноте начал новый футбольный сезон. В субботу вечером команда Сергея Семака порадовала своих фанатов победой над «Локомотивом» со счётом 3:0 в матче за Суперкубок России.

Ближе к полуночи пресс-служба «Зенита» опубликовала в «Твиттере» видео из раздевалки «Зенита». На видео радостные футболисты готовятся пить шампанское из завоёванного трофея.

Следующий матч «Зенит» проведёт в субботу, 24 июля. В этот день команда Сергея Семака сыграет против «Химок» в рамках стартового тура российского чемпионата. «Сине-бело-голубые» начнут очередную защиту чемпионского титула.