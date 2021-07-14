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Малком: «Зенит» должен побеждать в России ежегодно»

14 Июля 2021, 20:33,

Бразильский полузащитник питерского «Зенита» Малком считает, что его команда должна брать трофей внутреннего чемпионата из сезона в сезон. Об этом футболист рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам бразильца, в «Зените» на данный момент есть все для того, чтобы не отдавать чемпионский титул другим клубам на протяжении многих лет. По мнению футболиста, в команде хороший подбор как иностранных, так и российских игроков.

Также бразилец отметил, что только лишь побеждая и завоёвывая новые титулы из года в год, в игроке воспитывается менталитет победителя, ведь при таком раскладе никакой футболист не захочет видеть себя и свой клуб на любом месте, кроме первого.

Новый сезон начнется для «Зенита» дуэлью с московским «Локомотивом» за Суперкубок России. Матч запланирован на 19:00 17 июля.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Зенит, РПЛ, Малком, Суперкубок России
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Комментарии (1)
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0
Bourgignon Alex
14 Июля 2021, 23:08

Складно брешет кофеёк...

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