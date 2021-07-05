Трибуны на матче «Зенита» и «Локомотива» будут заполнены на 70%

Калининградские власти разрешили на 70% заполнить трибуны во время матча за Суперкубок России между командами «Зенита» и «Локомотива», который состоится 17 июля об этом РИА «Новости» заявили в правительстве области. При этом в обязательном порядке будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования.

2 июля в РПЛ заявили, что уже подготовили билетную программу на этот поединок и ждут только решения властей Калининграда. Также добавим, что ранее был риск того, что болельщики не будут допущены на трибуны, и матч пройдет либо без них, либо на другом стадионе.

Матч за Суперкубок России запланирован на 17 июля.