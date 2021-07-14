Терёхин: «Думаю, «Локомотив» выиграет Суперкубок России»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Терёхин считает, что главным претендентом на Суперкубок России является именно московская команда, а не «Зенит». Об этом Терёхин рассказал в интервью RusFootball Info.

По мнению Терёхина, «Локомотив» - кубковая команда, так что именно москвичи должны выиграть трофей. Также Олег поделился ожиданиями от игры и даже дал небольшой прогноз: бывший нападающий считает, что в матче не будет много забитых голов. Также Терёхин спрогнозировал ничью в основное время.

Олег Терёхин отыграл один сезон в составе «Локомотива» в 2000 году, и за 21 матч забил 8 голов.