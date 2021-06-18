Роберто Карлос: «В «Реале» о Дзюбе знают»

Экс-футболист мадридского «Реала» Роберто Карлос поделился мнением о российском форварде Артёме Дзюбе.

«В мадридском клубе знают о Дзюбе. Он действительно сильный нападающий. Умеет брать ответственность на себя. Прекрасно выступает и за питерский «Зенит», и за национальную сборную России.

Предсказать в футболе ничего нельзя. Главное - работать, развиваться, совершенствовать свои умения и сохранять лидерские качества.

Быть может, когда-нибудь мы увидим его в Мадриде», - прокомментировал Роберто Карлос Sport24.

Бразилец отметил, что следит за чемпионатом России, смотрит игры московских клубов и питерского «Зенита».