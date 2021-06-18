|
18 Июня 2021, 12:03,
|
|
Экс-футболист мадридского «Реала» Роберто Карлос поделился мнением о российском форварде Артёме Дзюбе.
«В мадридском клубе знают о Дзюбе. Он действительно сильный нападающий. Умеет брать ответственность на себя. Прекрасно выступает и за питерский «Зенит», и за национальную сборную России.
Предсказать в футболе ничего нельзя. Главное - работать, развиваться, совершенствовать свои умения и сохранять лидерские качества.
Быть может, когда-нибудь мы увидим его в Мадриде», - прокомментировал Роберто Карлос Sport24.
Бразилец отметил, что следит за чемпионатом России, смотрит игры московских клубов и питерского «Зенита».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Зенит, Реал Мадрид, Артём Дзюба, Роберто Карлос
Роберто Карлос: «В «Реале» о Дзюбе знают, т.к. смотрели его видео»
Быть может, когда-нибудь мы увидим его в Мадриде», - прокомментировал Роберто Карлос
=================================================
на улицах в образе живой-статУи с протянутой шляпой дай-татьяна.. )))
- эй тренеришка падай чё-нить на пропетание бывшему игрочишке.. )))
Знать то знают, но как на игрока не рассчитывают.