Представлен мяч Суперкубка России-2021

В официальном инстаграм-аккаунте РПЛ представлен мяч, которым команды сыграют в матче за Суперкубок России.

Мяч выполнен в белом цвете, на него нанесен логотип Суперкубка, а также черные и красные элементы. Техническим партнером выступает компания Nike.

В поединке за Суперкубок России встретятся петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Матч пройдет в субботу, 17 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.

По итогам прошлого сезона «сине-бело-голубые» стали чемпионами РПЛ, а «железнодорожники» выиграли кубок страны.