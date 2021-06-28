«Локомотив» взял 2 миллиарда рублей в кредит у банка ВТБ

Московский футбольный клуб «Локомотив» получит 2 миллиарда рублей в виде кредитных средств банка ВТБ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что банк является спонсором другой команды Премьер-лиги, московского «Динамо», домашний стадион которого носит название «ВТБ Арена» - Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что бюджет «Локомотива» недополучил примерно эту же сумму. «Железнодорожники» завершили прошлый сезон на третьем месте, до конца претендуя на попадание в зону Лиги чемпионов.

Новый сезон команда Марко Николича должна начать 17 июля матчем за Суперкубок с «Зенитом».