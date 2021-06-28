«Локомотив» взял 2 миллиарда рублей в кредит у банка ВТБ

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28 Июня 2021, 19:59,
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Московский футбольный клуб «Локомотив» получит 2 миллиарда рублей в виде кредитных средств банка ВТБ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Отметим, что банк является спонсором другой команды Премьер-лиги, московского «Динамо», домашний стадион которого носит название «ВТБ Арена» - Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что бюджет «Локомотива» недополучил примерно эту же сумму. «Железнодорожники» завершили прошлый сезон на третьем месте, до конца претендуя на попадание в зону Лиги чемпионов.
Новый сезон команда Марко Николича должна начать 17 июля матчем за Суперкубок с «Зенитом».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва