Семак: Барриос пропустит матч с «Локомотивом»

После победного товарищеского матча с «Карлсруэ» (3:1) главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы клубной пресс-службы о состоянии игроков.

Так, наставник чемпионов России отметил, что Вильмар Барриос не сыграет в матче за Суперкубок против «Локомотива» и прибудет в команду перед стартом чемпионата России. Семак отметил, что футболисты находятся в разной форме, так как сборники не могли пройти полностью предсезонную подготовку вместе с другими одноклубниками.

Отдельно Сергей Семак поговорил о состоянии форварда Артёма Дзюбы: «Конечно, ему тяжело после паузы, но нужно набирать форму через матчи и через тренировки».