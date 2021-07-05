Маммана тренируется с «Зенитом-2»

Аргентинский защитник Эмануэль Маммана переведен во вторую команду питерского «Зенита», выступающую в первенстве ФНЛ-2 (ранее ПФЛ).

25-летний футболист не будет готовиться к новому сезону в составе первой команды, вместо этого Маммана поедет на сборы «Зенита-2», которые проходят в Железноводске. Об этом сообщает клубный сайт.

Аргентинец перешел в клуб из Санкт-Петербурга из французского «Лиона» летом 2017 года за сумму около 16 миллионов евро и провел в футболке «Зенита» 41 матч. В 2018 году Маммана получил серьезную травму в матче против «Ростова», после чего пропустил 9 месяцев и потерял свое место в основе «Зенита» и перестал вызываться в сборную Аргентины. Предыдущий сезон Маммана провел в составе «Сочи», действующее соглашение футболиста с «Зенитом» заканчивается по завершении следующего сезона.