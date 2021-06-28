Матч за Суперкубок России могут перенести на декабрь

17 июля должен состояться первый матч нового сезон в российском футболе. В матче за Суперкубок запланирована встреча «Зенита» с «Локомотивом». Но из-за коронавирусных ограничений в Калининграде проведение этого поединка поставлено под угрозу.

На вторник в Калининграде запланировано совещание властей, где может быть принято решение по допуску 50% болельщиков от максимального количества, сообщает «РБ-Спорт». Отмечается, что пока не проработан вопрос с потенциальным переносом игры в другое место. В то же время есть ряд арен, готовых принять матч - Химки, Сочи, Екатеринбург, Нижний Новгород.

Если же власти Калининграда не смогут гарантировать допуск 50% болельщиков, может быть рассмотрен вариант с проведением матча в декабре.