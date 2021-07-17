​Дзюба отказался подойти к фанатам, несмотря на просьбы

В социальных сетях стали появляться видео со стадиона в Калининграде, записанные после матча за Суперкубок. На видео видно, как многочисленные болельщики, главным образом дети, просят Артёма Дзюбу подойти к ним, чтобы сделать памятное фото. Дзюба игнорировал эти просьбы и лишь о чём-то жестикулировал. При этом ряд других игроков «Зенита», а также главный тренер команды Сергей Семак, подошли к фанатам.

Напомним, что «Зенит» в субботу вечером пополнил свой клубный музей шестым Суперкубком страны. В битве за трофей команда Сергея Семака с результатом 3:0 разгромила «Локомотив». Авторами результативных ударов стали Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин.