​Азмуна признали лучшим игроком матча за Суперкубок России

«Зенит» более чем уверенно завоевал Суперкубок России, проведя три безответных мяча в ворота «Спартака». Один из этих голов на свой счёт записал Сердар Азмун. Иранский форвард после передачи от Вендела и опрометчивого подката от Пабло вышел на свидание с Гилерме, обыграл его и просто завёл мяч в пустые ворота. Именно Азмун был признан лучшим игроком матча, открывавшего сезон.

«Зенит» в шестой раз смог завоевать Суперкубок России. Это второй показатель, лидером остаётся ЦСКА с семью Суперкубками в своём музее.

Добавим, что Сердар Азмун выступает за «Зенит» со второй части сезона 2018/2019.